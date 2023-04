Une salle de concerts ukrainienne organise une soirée à l'Ancienne Belgique

"L'appel à l'unité et à la solidarité européenne n'a jamais retenti aussi fort depuis l'invasion russe en Ukraine", a déclaré l'AB. C'est en réponse à cet appel qu'elle invite "ses amis d'Atlas à organiser une soirée à l'AB". L'artiste électro Cepasa, la formation post-punk Ragapop et le DJ The Lazy Jesus représenteront "la diversité de la scène ukrainienne" lors de concerts totalement gratuits organisés le 9 mai à l'occasion de la Journée de l'Europe. "La résilience de la population ukrainienne est une grande source d'inspiration pour chacun d'entre nous", a déclaré le directeur général de l'AB Tom Bonte. Cette salle de concerts est membre de Liveurope, un réseau de salles de concerts européennes. Comme chaque année, l'AB "saisit la date du 9 mai pour mettre en lumière une autre scène musicale européenne". La soirée sera précédée d'une table ronde où des professionnels ukrainiens du secteur de la musique s'exprimeront sur les défis de leur patrie et défendront l'importance d'une collaboration plus étroite au niveau européen au sein du secteur. "Music Saves Ukraine" est une initiative lancée par l'Ukrainian Association of Music Events (UAME). Une collecte des dons est également lancée. "Chaque tranche de dix euros collectés permet d'obtenir un colis alimentaire fournissant à une personne des provisions pour une semaine." (Belga)