Une voiture avec deux mineurs à bord finit dans le canal à Willebroek

"Un jeune de 15 ans et un autre de 16 ans sont sortis de l'auto par leurs propres moyens et ont nagé jusqu'au bord du canal. Après un examen médical, ils ont été embarqués pour audition", informe la porte-parole du parquet d'Anvers, Kato Belmans. Lors d'une opération de contrôles nocturnes, la police avait remarqué la "conduite sportive" de l'automobile dans laquelle se trouvaient les deux adolescents. Elle a voulu contraindre le véhicule à s'arrêter, mais le conducteur a mis les gaz pour tenter de l'esquiver. "La voiture est passée entre deux blocs de béton sur la Boomsesteenweg et s'est retrouvée dans le canal" précise Kato Belmans. L'auto a été repêchée mercredi matin pour inspection. Pour l'instant, aucune raison n'explique sa fuite si ce n'est qu'un mineur se trouvait derrière le volant. (Belga)