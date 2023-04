Bruxelles: premier feu vert à la création d'un Conseil pour l'élimination du racisme

Ce nouveau conseil sera installé au sein de l'organe de concertation sociale bruxellois Brupartners, le 1er janvier 2024 au plus tard, selon la mandataire PS. À l'instar du Conseil bruxellois pour l'Égalité entre les femmes et les hommes et du Conseil bruxellois aux personnes en situation de handicap, cette nouvelle instance sera chargée d'émettre des avis et recommandations sur toute question relative à la lutte contre le racisme en Région de Bruxelles-Capitale, sur demande du gouvernement ou de sa propre initiative. "Il s'agit d'une première en Belgique, qui répond à une demande du secteur associatif antiraciste d'être consulté de façon plus systématique", souligne Mme Ben Hamou, dans un communiqué. Le Conseil sera composé de 22 membres effectifs et d'autant de suppléants, désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable. Il réunira pour la première fois des associations antiracistes, des expert-es académiques, les partenaires sociaux, Unia ainsi que des représentant-es du Conseil bruxellois pour l'Égalité entre les femmes et les hommes et du Conseil bruxellois aux personnes en situation de handicap. "Cette composition pluraliste nous permet d'offrir à la société civile une représentation majoritaire et d'assurer la transversalité des politiques publiques via la présence des deux autres conseils", précise Nawal Ben Hamou. Le projet d'ordonnance est soumis à l'avis du Conseil d'État et doit être adopté en deuxième et dernière lecture par le gouvernement avant l'été pour ensuite être transmis au Parlement bruxellois. (Belga)