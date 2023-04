Carrefour rappelle des filets mignons de porc

L'article, de la marque Carrefour The Market, porte le code EAN 5400101090705, le numéro de lot 634611 et est à consommer avant le 16 avril 2023. Les produits ont été vendus entre le 6 et le 7 avril 2023. Les personnes allergiques au lait sont invitées à ramener les barquettes au point de vente où elles ont été achetées. Si le produit a déjà été consommé, Carrefour invite ses clients à consulter un médecin. Le produit ne représente aucun danger pour la clientèle non allergique. Pour toute information complémentaire, le service "consommateurs" de Carrefour Belgique est joignable au numéro gratuit 0800/910.11, de 08h30 à 20h00 du lundi au samedi. (Belga)