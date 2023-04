Conference League - La Gantoise concède un partage à domicile face à West Ham

Dès les premières minutes de la rencontre, les joueurs gantois se montraient très offensifs et mettaient la pression sur les Anglais. Au quart d'heure de jeu, une tête de Torunarigha passait juste au-dessus des cages d'Areloa, un premier avertissement de la part de Gand. Juste avant le retour aux vestiaires et malgré une très nette domination gantoise, Aguerd profitait d'une très grosse erreur de Roef sur corner pour marquer mais le but était annulé pour une faute de main dans le rectangle. C'est finalement Ings qui trouvait le chemin des filets trois minutes avant le repos sur un bel assist de Bowen (40e+2, 0-1). Malgré le but tardif en première période et le pressing haut de West Ham, Gand reprenait des couleurs en seconde période sur un but de Cuypers, bien servi dans le rectangle par Castro-Montes (57e, 1-1). Quelques minutes plus tard, Orban s'offrait une belle occasion mais sa frappe passait juste au-dessus du but (61e). A dix minutes du terme, Orban, remplacé dans la foulée par Tissoudali, envoyait un tir sur la barre d'un superbe geste acrobatique et était tout près de donner l'avantage à son équipe. En fin de rencontre, dans le temps additionnel, Piatkowski se jetait pour empêcher une dernière offensive anglaise. Dans un premier temps exclu, le défenseur polonais pouvait finalement rester et le coup franc était annulé par l'arbitre suite à l'intervention du VAR. (Belga)