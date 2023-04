De nouveaux sanitaires dans 14 grandes gares

Sont concernées les installations sanitaires des gares d'Anvers-Central, Bruges, Bruxelles-Central, Bruxelles-Nord, Bruxelles-Midi, Charleroi-Central, Courtrai, Gand-Saint-Pierre, Louvain, Liège-Guillemins, Malines, Mons, Namur et Ottignies. Le nouveau concept de sanitaires, confié à l'entreprise 2theloo, prévoit jusqu'à 50% de consommations d'énergie et d'eau en moins, 35% de papier en moins et 60% de savon en moins, en comparaison avec la situation actuelle. Des mesures pour compenser les émissions de CO2 sont aussi prévues par le prestataire, ce qui garantira un fonctionnement neutre en CO2 des installations sanitaires publiques dans ces 14 gares, précise la SNCB. Des toilettes de nuit seront aussi installées. Toutes les installations seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. (Belga)