Delhaize - Vingt-neuf supermarchés Delhaize fermés à Bruxelles et en Wallonie

Comme ces derniers jours, tous les magasins sont ouverts en Flandre. Quinze supermarchés ont, en revanche, gardé portes closes à Bruxelles et 14 en Wallonie. Début mars, le groupe Delhaize a annoncé qu'il souhaitait passer en franchise l'ensemble de ses magasins en gestion propre en Belgique. Depuis, le personnel de ces magasins s'y oppose. La désignation d'un médiateur n'est pas parvenue à calmer le jeu entre le banc syndical et la direction. Les mouvements de grève persistent, si bien que la direction de la chaîne a envoyé des huissiers, ces derniers jours, dans un certain nombre de magasins pour briser les blocages des travailleurs en grogne. (Belga)