Festival de Cannes 2023 - Le 1er long métrage de Baloji sélectionné dans la section "Un Certain Regard" à Cannes

Tourné entre la Belgique et la République démocratique du Congo, "Augure" raconte l'histoire de Koffi qui, considéré comme un sorcier, a été banni par sa mère. Après 15 ans d'absence, il revient à Lubumbashi pour s'acquitter de sa dot. Accompagné par sa future femme Alice, il va se confronter aux préjugés et à la suspicion des siens. Le long métrage, avec à l'affiche les Belges Marc Zinga et Lucie Debay, est produit par Wrong Men, avec l'aide du Centre du cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de screen.brussels, du tax shelter du gouvernement fédéral belge, et en coproduction avec la RTBF. Révélé au début des années 2000 au sein du groupe Starflam, Baloji a sorti trois albums en solo qui ont tous connu un très beau succès en Belgique comme à l'international. Pour tous ses projets, il supervise à la fois textes et musiques, mais veille aussi au riche univers visuel de ses créations. En parallèle à la musique, l'artiste pluridisciplinaire réalise en 2018 son premier court métrage "Kaniama Show", présenté dans de nombreux festivals et qui remporte notamment le Prix spécial du Jury au Festival international du film francophone (FIFF) de Namur. Dans la foulée, il revient quelques mois plus tard avec un autre projet, "Zombies", tourné à Kinshasa. Également actif devant la caméra, on le retrouve aussi en 2019 dans le film "Binti" de Frederike Migom, qui lui avait valu une nomination pour le Magritte du Meilleur espoir masculin. (Belga)