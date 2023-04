Insurrection à Washington - L'enquête sur le rôle de Trump dans l'assaut du Capitole élargie

Après l'élection présidentielle de 2020 qu'il a perdue, Donald Trump avait prétendu à tort que les résultats avaient été falsifiés. Les procureurs veulent savoir si lui ou son équipe de campagne ont également utilisé ces allégations dans des courriels adressés à des donateurs pour leur soutirer de l'argent. Selon la loi américaine, il est en effet illégal de faire de fausses déclarations dans des courriels demandant de l'argent, écrit le Washington Post. Les procureurs veulent déterminer ce que l'ancien président et ses collaborateurs ont dit entre eux au sujet de cette fraude électorale présumée et si cela diffère de ce qu'ils ont écrit dans leur correspondance officielle aux bailleurs de fonds potentiels. Selon les sources du Washington Post, la collecte de fonds avait rapporté à Donald Trump plus de 200 millions de dollars (181 millions d'euros). Ces révélations interviennent alors que l'homme souhaite se représenter à la présidence des États-Unis en 2024 et que plusieurs enquêtes judiciaires sont en cours contre lui. À New York, une enquête est en cours sur les pots-de-vin versés à une star du porno qui aurait eu des relations sexuelles avec lui. Il fait également l'objet d'une enquête pour rétention de documents secrets et complot visant à renverser les résultats de l'élection de 2020. (Belga)