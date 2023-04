Intempéries - Le cyclone tropical à l'ouest de l'Australie monte en puissance pour passer en catégorie 5

Dans la matinée jeudi, le cyclone Ilsa était à environ 250 kilomètres des côtes d'Australie occidentale et le système était catégorisé de niveau 4. Se déplaçant à une vitesse de 16 kilomètres par heure (km/h), il provoquait des rafales allant jusqu'à 260 km/h. Il est désormais escompté qu'Ilsa atteindra le continent en soirée et sera plus intense encore, se transformant en cyclone de catégorie 5. Celle-ci est attribuée quand les rafales dépassent plus de 279 km/h, selon la classification du bureau de météorologie australien qui décrit alors un système "extrêmement dangereux avec des destructions très étendues". Environ 700 kilomètres de littoral sont placés en alerte au sud de la ville touristique de Broome jusqu'à la communauté minière de Port Hedland. De nombreuses personnes vulnérables et des touristes dans les régions à risque ont déjà été évacués vers Broome. Alors qu'une station météorologique a déjà enregistré des vents de 260km/h à l'ouest de cette ville, les résidents sont encouragés à se rendre dans des centres d'évacuation mis sur pied le long de la côte. L'axe routier principal qui relie Broome à Port Hedland a été fermé à la circulation par les autorités sur plus de 500 kilomètres. (Belga)