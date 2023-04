Invasion de l'Ukraine - Vidéo de décapitation: un déserteur du groupe Wagner dit avoir reconnu d'ex-compagnons

"Il a regardé la vidéo plusieurs fois et reconnaît ses anciens collègues, des combattants de l'armée mercenaire Wagner", a-t-il expliqué dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Mikhaïl Khodorkovski, critique du Kremlin. Après sa désertion, Andrei Medvedev s'est réfugié en Norvège, où il a été arrêté en janvier. Libéré par la suite, il s'est retrouvé en prison en Suède. Il aurait identifié les personnes sur la vidéo sur la base de "signes d'appel caractéristiques et de leur façon de parler". Une vidéo aux images macabres a fait surface sur les réseaux sociaux mardi soir. Le clip, d'une durée d'une minute et 40 secondes, semble montrer un prisonnier de guerre ukrainien encore en vie décapité par un soldat russe. (Belga)