Invasion de l'Ukraine - Zelensky demande une minute de silence après la diffusion de la décapitation d'un soldat

Une vidéo d'une minute et demie a fait surface sur internet mardi en fin de journée. Elle montre un homme en uniforme en train d'être décapité par un autre en uniforme portant une marque blanche typique des soldats russes. L'authenticité de la vidéo et l'heure de l'enregistrement n'ont pas pu être vérifiées. En raison des feuilles vertes sur les arbres, il semble cependant probable que la séquence ne date pas de cette année. "Je vous demande maintenant d'honorer par une minute de silence la mémoire du soldat ukrainien dont le monde a vu la mort hier, et la mémoire de tout notre peuple dont les vies ont été prises par les envahisseurs russes", a-t-il déclaré, par vidéo interposée, lors d'une table ronde sur l'Ukraine organisée dans le cadre des réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale. Le président a également rappelé les autres victimes de la guerre menée par la Russie en Ukraine, avant de marquer une courte pause dans son intervention. "L'Ukraine vit actuellement une tempête d'émotions", a ajouté Volodymyr Zelensky. "Et vous savez que l'armée russe essaie de faire de ce niveau de violence et d'atrocités une routine partout sur le sol ukrainien." "La longue histoire de l'impunité russe doit enfin cesser", a insisté le président. Chaque jour en Ukraine, a-t-il dénoncé, "des hommes et des femmes, des adultes et des enfants ... meurent aux mains de la Russie". (Belga)