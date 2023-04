Le centre de distribution européen de panneaux solaires chinois de Zeebrugge fermé

Une grande action en justice avait été intentée contre la fraude douanière du trafic de marchandise chinoise à l'intérieur et autour de l'aéroport de Liège le 28 mars. Sur ordre du ministère public européen, dix perquisitions avaient été menées et quatre personnes arrêtées. L'Echo et De Tijd ont rapporté que 303 millions d'euros de TVA et 6,6 millions d'euros de droits de douane ont été éludés entre 2019 et 2022. L'enquête s'est donc prolongée jusqu'à Zeebrugge, rapporte à présent Flows, ce pourquoi les entrepôts d'Easylog Solutions ont été fermés. Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne avait annoncé cette semaine en Commission de la justice de la Chambre que des perquisitions avaient été menées à Zeebrugge, sans nommer l'entreprise. Easylog nie toutes les allégations. "Les formalités douanières et fiscales à l'arrivée des marchandises en Belgique ne sont pas du ressort d'Easylog Solutions, mais relèvent exclusivement de la compétence des agents douaniers", précise l'entreprise. Le blocage des entrepôts entraîne également de grandes conséquences économiques. "L'arrêt des opérations nuit à l'entreprise. Cela empêche les panneaux solaires d'être envoyés sur chantier. De ce fait, l'entreprise ne peut pas répondre à ses obligations vis-à-vis des clients, de ses employés et de ses sous-traitants", explique le porte-parole à Flows. (Belga)