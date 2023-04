Le permis B permet de conduire des camionnettes plus lourdes si elles sont plus vertes

Un arrêté royal relatif au permis de conduire pour des camionnettes à moteur à hydrogène ou électrique, porté par le ministre écologiste, a été soumis à la signature du Roi vendredi passé. "Des camionnettes électriques apparaissent sur le marché, mais elles sont plus lourdes que d'autres, vu le poids des batteries. C'est la raison pour laquelle j'autorise une expérience pilote pour trois ans, qui nous permettra de les tester en situation réelle, avec des dérogations sur les types de permis de conduire pour les chauffeurs", explique le ministre. Dans ce projet pilote, un permis de conduire de type B autorise la conduite de véhicule de catégorie C1 dont la masse maximale autorisée n'excède pas 4.250 kilos. L'autorisation ne concerne toutefois que les camionnettes à moteur à hydrogène ou électrique utilisées dans le cadre de transport de marchandises, par des entreprises belges. Le ministre ajoute espérer que d'ici la fin du projet pilote dans trois ans, "les constructeurs proposeront des véhicules plus légers. Et que nous aurons pu progresser également vers les circuits courts et le transfert vers des modes moins polluants". (Belga)