Les Relais pour la Vie contre le cancer reviennent dès le 22 avril

La pandémie de covid-19 avait contraint les bénévoles à d'abord reporter les Relais pour la Vie, puis à adapter la formule. "Rien ne peut remplacer la convivialité des évènements réels, et le plaisir de partager ces moments", se réjouit la Fondation. C'est que le cancer touche chaque année 70.000 personnes en Belgique. Dans un relais, les participants marchent ou courent pour promouvoir un mode de vie sain et accompagner les personnes touchées par le cancer et leurs proches. La Fondation contre le cancer propose également des sacs à bougie à 5 euros pour illuminer la piste et financer la lutte contre les tumeurs malignes. Ce sont des survivants ou des personnes en cours de traitement qui effectuent le premier tour de piste. Ensuite, parmi les participants qui se sont inscrits, "des équipes parrainées ou sponsorisées se relayeront pendant 24 heures, symbolisant le combat de chaque instant contre le cancer mené par les patients, soutenus par leurs proches et les soignants", précise la Fondation contre le cancer. (Belga)