Ouverture nocturne de musées bruxellois le jeudi soir jusqu'au 18 mai (Infographie)

La saison débute avec un vernissage le long du Canal, ce jeudi à 17h00. Un tour à vélo permettra de partir à la découverte des musées du quartier, tandis que le Millennium Iconoclast Museum of Art, à Molenbeek-Saint-Jean, accueillera un bar et un concert dans sa cour. Pour un tarif unique de 5 euros par entrée, ou de 2,5 euros pour les moins de 26 ans, les visiteurs pourront profiter d'une grande variété de visites guidées, d'expositions, d'ateliers artistiques, ou encore d'un accès privé à certaines réserves. AU cours des cinq semaines, il sera, par exemple, possible de découvrir la cuisine sauvage au jardin des plantes médicinales Paul Moens (20/04), d'admirer l'immense collection d'horloges en faïence du Clockarium (04/05) ou encore d'assister à une lecture de poèmes érotiques au Musée de l'Erotisme et de la Mythologie (20/04). Certains évènements permettront de s'immerger dans la vie quotidienne d'artistes, en écoutant une mise en musique des œuvres du poète au Musée Maurice Carême (13/04), ou en fabriquant son panier au FelixArt museum (18/05). Les Nocturnes s'associeront par ailleurs à l'initiative de la Région bruxelloise, qui a décidé de mettre l'Art nouveau à l'honneur en 2023. Chaque semaine, la visite d'une maison Art nouveau ou d'une exposition sur cette thématique sera dès lors organisée. Après six soirées et la participation de 37 institutions, les Nocturnes se clôtureront le 18 mai, journée internationale des musées.