Procès des attentats à Bruxelles - L'audience de jeudi pour clôturer l'interrogatoire des accusés

La journée de mercredi a vu la conclusion de l'intervention de la cour avec un duo de questions : quel est votre regard actuel sur les faits ? Et quel est votre regard sur l'avenir ? Chaque accusé y a répondu tour à tour. Les jurés ont ensuite eu tout le loisir d'interroger les huit hommes présents - Osama Krayem ayant demandé à retourner au cellulaire en début d'audience. Jeudi, la parole sera donc d'abord donnée au parquet fédéral qui a estimé avoir besoin d'une demi-journée pour ses questions. Viendront ensuite les parties civiles, dont les interrogations se limiteront à quelques dizaines. La défense sera la dernière à entrer dans la danse et devrait enchainer questions et commentaires sur l'interrogatoire, "sauf si cela devient déraisonnable", a promis Laurence Massart. À partir de lundi, ce sera au tour des différents experts et témoins de contexte de venir témoigner. Le 22 mars 2016, les attentats qui ont frappé la capitale belge ont fait 32 morts et des centaines de blessés dans le métro bruxellois et à l'aéroport de Zaventem. Dix hommes sont accusés devant la cour d'assises, dont un, Oussama Atar, fait défaut. (Belga)