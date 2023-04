Quatre anciens membres de DéFi Jeunes rejoignent Les Engagés à Bruxelles

Eden Liondjo Ngamenku était présidente de DéFi Jeunes Jette et coordinatrice politique au Comité permanent bruxellois de DéFi. Néhémie Lusakumunu présidait quant à elle DéFi Jeunes à Saint-Josse et était responsable communication pour DéFi Bruxelles. Enfin, Amanda Babasou était à la tête des jeunes DéFi à Evere et David Muongo était membre de DéFi Jeunes à Watermael-Boitsfort. "Nos convictions et aspirations nous ont mené à rejoindre les Engagés, notamment vu la vision progressiste qui est portée et qui permet de se positionner concrètement sur des questions qui sont pour nous très importantes, notamment les droits humains, les questions de justice sociale ou encore l'environnement", ont-ils commenté dans un communiqué. "Après l'arrivée de Victor Wiard (conseiller communal à Watermael-Boistfort), de Ossamah Maghfour (conseiller communal et ancien Échevin à Koekelberg) et de Ismaël Nuino (Président de Génération engagée qui s'installe à Bruxelles-Ville), je suis heureux de voir l'arrivée de ces jeunes au sein de notre équipe. Il s'agit d'une preuve supplémentaire de la pertinence de notre projet pour Bruxelles et du pouvoir d'attraction de notre mouvement en Région bruxelloise", a de son côté souligné Christophe De Beukelaer, le président des Engagés Bruxelles. (Belga)