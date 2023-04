TC Charleroi - Cinq ans de prison ferme requis pour un arrachage de chaîne

Le 4 mars, la victime et son épouse sont allés faire des courses au sein du complexe commercial Ville 2. Alors qu'il était occupé de charger le coffre de sa voiture, le mari a été accosté par un des deux individus. "Le premier prévenu lui a demandé s'il faisait de la boxe. Ce à quoi la victime a répondu par l'affirmative. Ensuite, le prévenu a tenté de lui dérober les clés du véhicule, avant de lui asséner un coup dans le corps et de tenter de le balayer", a expliqué le substitut Vervaeren. Les deux agresseurs ont ensuite été interpellés par les agents de sécurité, avec en leur possession la chaîne qui se trouvait autour du cou de la victime. Les deux prévenus ne contestent pas le vol avec violence. Mais ils sont en état de récidive et venaient de recevoir une chance de la justice. "L'un avait écopé de 15 mois de prison avec sursis pour des faits liés aux produits stupéfiants et l'autre fut condamné à deux ans de prison avec sursis pour les mêmes faits que ceux évoqués ce jeudi. Et cela devant le même tribunal", a rappelé le ministère public. Une peine de cinq ans de prison ferme a été requise. Un sursis probatoire et la plus grande clémence ont été plaidés par la défense. Jugement attendu le 27 avril prochain. (Belga)