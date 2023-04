Un dealer arrêté pour avoir tenté de vendre de la drogue à des policiers

Les agents de la BTA patrouillaient en civil à Schaerbeek lorsqu'ils ont été approchés dans la rue Navez par un homme qui leur a proposé de la drogue. Les policiers se sont alors fait connaître et ont procédé à l'arrestation de l'individu pour vente de stupéfiants. La police a saisi 130 euros en petites coupures, cinq boulettes de résine de cannabis et 59 pacsons de cannabis. Le suspect a été mis à disposition du parquet et libéré après audition. (Belga)