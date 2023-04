Amstel Gold Race - Alpecin-Deceuninck mise sur Quinten Hermans et Sören Kragh Andersen

En l'absence du Néerlandais Mathieu van der Poel, qui va se préparer pour le Tour de France après ses victoires au Tour des Flandres et Paris-Roubaix, Alpecin-Deceunick va miser sur Hermans et Kragh Andersen. Onzième de la Flèche Brabançonne mercredi dernier, l'Anversois s'était notamment illustré sur Liège-Bastogne-Liège l'année dernière, prenant la deuxième place derrière Remco Evenepoel. Kragh Andersen, 5e de Milan-Sanremo, a lui abandonné sur la Flèche Brabançonne mercredi. Gianni Vermeersch, Fabio Van Den Bossche, Xandro Meurisse, l'Autrichien Tobias Bayer et l'Australien Robert Stannard complètent la sélection d'Alpecin-Deceuninck. (Belga)