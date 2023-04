Asile et migration - Maroc: des dizaines de migrants empêchés de rejoindre Ceuta depuis le Maroc

Cette tentative d'immigration clandestine depuis la ville frontalière de Fnideq au Maroc a été menée aux premières heures du matin par "environ 150 migrants clandestins dont certains étaient munis de bâtons, de pierres et d'armes blanches et qui ont été repoussés par les forces publiques", ont indiqué à l'AFP les autorités locales. Au cours de cette opération, 70 migrants ont été interpellés alors que 14 membres des forces de l'ordre et six migrants ont été blessés, précisent les mêmes sources. Les blessés ont été transférés à l'hôpital de Fnideq. Situées sur la côte nord du Maroc, la minuscule enclave de Ceuta, tout comme celle de Melilla, sont les seules frontières terrestres de l'Union européenne sur le continent africain et font régulièrement l'objet de tentatives d'entrée de la part de migrants cherchant à rejoindre l'Europe. L'immigration clandestine a baissé de plus de 25% en 2022 en Espagne par rapport à l'année précédente, grâce à une coopération favorisée par la fin l'an passé d'une brouille diplomatique entre l'Espagne et le Maroc. Toutefois, les entrées par voie terrestre à Ceuta et Melilla ont grimpé de 24,1%, a indiqué en janvier le ministère de l'Intérieur espagnol. Près de 2.000 migrants, en majorité des Soudanais, avaient tenté le 24 juin de pénétrer par la force à Melilla. Cette tentative avait fait 23 morts parmi les migrants, selon les autorités marocaines, 27 d'après l'Association marocaine des droits humains (AMDH). C'est le bilan le plus meurtrier jamais enregistré lors des nombreuses tentatives de migrants de pénétrer dans les deux cités autonomes espagnoles. (Belga)