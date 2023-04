ATP Barcelone - Rafael Nadal reporte encore son retour à la compétition

"Barcelone est un tournoi spécial pour moi. Je ne suis pas encore prêt et je dois donc poursuivre mon processus de préparation pour mon retour à la compétition", a déclaré Nadal, cité dans un tweet des organisateurs. Nadal, 36 ans, s'était blessé à la hanche le 18 janvier au 2e tour de l'Open d'Australie. Les examens effectués avaient révélé une " lésion du deuxième degré du muscle ilio-psoas de la jambe gauche". La durée de la revalidation était estimée entre 6 et 8 semaines. Désormais 15e mondial, l'Espagnol avait repris un entraînement léger à la mi-mars après avoir dû déclarer forfait pour les tournois Masters 1000 d'Indian Wells et Miami. Il y a dix jours, 'Rafa' avait également dû renoncer au tournoi Masters 1000 de Monte-Carlo. Sa participation à Roland-Garros, qui débute le 28 mai, n'est pas encore compromise. (Belga)