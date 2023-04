ATP Monte-Carlo - Jannik Sinner gagne le duel italien contre Lorenzo Musetti et complète le dernier carré

Finaliste à Montpellier, Rotterdam, et Miami et demi-finaliste à Indian Wells, Sinner, 21 ans, se hisse en demi-finales pour la cinquième fois sur ses six derniers tournois disputés. Musetti avait éliminé le N.1 mondial Novak Djokovic au tour précédent. Sinner affrontera, pour une place en finale, le Danois Holger Rune (ATP 9/N.6), vainqueur 6-3, 6-4 du Russe Daniil Medvedev (ATP 5/N.3). L'autre demi-finale opposera le Russe Andrey Rublev (ATP 6/N.5) à l'Américain Taylor Fritz (ATP/N.8), qui a éliminé le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 3/N.2), double tenant du titre. (Belga)