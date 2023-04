BNXT League - Anvers reste invaincu, Malines s'incline pour la première fois

Anvers a dominé Leeuwarden 68-87. Les Giants menaient de 16 longueurs (26-42) à la pause. Ferdinand Zylka (19 points) et Thijs De Ridder (17 points) se sont partagés les premiers rôles dans les rangs anversois. Anvers aligne un septième succès en autant de rencontres dans cette phase et trône seul en tête de l'Elite Gold avec 29 points. Malines a perdu 84-81 à Zwolle. Alors que Malines menait à la pause (37-46), les Landstede Hammers ont fait la différence dans le troisième quart-temps. Duje Dukan a mis 30 points pour Zwolle. Richmond Aririguzoh a fini avec 22 points dans les rangs malinois. Avec cette première défaite, Malines (28 points) recule au deuxième rang, rejoint par Ostende. Le champion de Belgique a disposé de Den Bosch 76-86, avec notamment 19 points de Breein Tyree. En Elite Silver, Alost s'est imposé 76-88 à Rotterdam contre Feyenoord. Kevaughn Allen et Brevin Pritzl ont tous deux inscrit 27 points. Louvain, qui a gagné tous ses matchs, reste provisoirement seul en tête en attendant la rencontre de Mons (25 points), également invaincu, à Weert samedi. (Belga)