Festival de Cannes 2023 - Chiara Mastroianni dans le rôle de maîtresse de cérémonie

Habituée de Cannes et figure incontournable du cinéma d'auteur français, l'actrice a été lauréate du prix d'interprétation Un Certain regard pour son rôle dans "Chambre 212" de Christophe Honoré en 2019, onze ans après avoir fait partie du jury des longs-métrages. Elle "représente l'élégance, l'audace et l'intelligence d'un cinéma ouvert sur le monde", soulignent dans un communiqué Brut et France TV, les partenaires officiels du festival, qui retransmettront les cérémonies en direct. La sélection officielle du festival a été annoncée jeudi, faisant une belle place au cinéma italien avec trois films en compétition, "Vers un avenir radieux" de Nanni Moretti, "L'enlèvement" de Marco Bellocchio et "La chimère" d'Alice Rohrwacher. A cinq semaines du début de la course à la Palme d'Or, le festival devrait allonger sa liste de films en compétition, ainsi que dévoiler la composition du jury dont on ne connaît pour l'heure que le président, le réalisateur suédois Ruben Östlund, Palme d'or l'an dernier avec son film "Sans filtre". (Belga)