Incendie à Notre-Dame de Paris - "Tenir le cap, c'est ma devise", Macron visite le chantier de Notre-Dame

"Tenir le cap, c'est ma devise", a insisté le chef de l'État qui s'était donné cinq ans pour reconstruire l'édifice dont notamment la flèche s'est effondrée le 15 avril 2019. La réouverture officielle, au culte et à la visite, est prévue fin 2024. En casque et combinaison de chantier, le président, accompagné de son épouse Brigitte Macron et de la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, a salué apprentis, artisans et chefs d'entreprise sur le parvis et dans la nef, qui ont mené cette tâche colossale. Il est ensuite monté constater l'achèvement de la reconstruction du "tabouret" qui supportera la nouvelle flèche, dont l'installation commencera à la fin du mois. "Merci, vous pouvez être fiers. Bon courage et on ne lâche rien pour les mois à venir", a lancé M. Macron à des travailleurs installés sur le "tabouret". La pose de ce socle de 80 tonnes sera achevée samedi, quatre ans jour pour jour après l'incendie. Après trois mois de crise sociale et politique, le Conseil constitutionnel doit rendre vendredi vers 18H00 sa décision sur la très contestée réforme des retraites qui recule l'âge de départ de 62 à 64 ans. Peu avant l'arrivée du président, des manifestants avaient installé une banderole rouge de la CGT, réclamant la retraite à 60 ans et lancé des fumigènes depuis un bateau-mouche passé au pied de la cathédrale. (Belga)