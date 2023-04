Invasion de l'Ukraine - Nouveau bilan de six morts et 18 blessés dans une frappe russe à Sloviansk

(Belga) Un enfant de deux ans a été sorti vendredi des décombres de l'immeuble touché par une frappe russe à Sloviansk, ville de l'Est de l'Ukraine, mais est décédé dans l'ambulance, ont annoncé les autorités ukrainiennes, ce qui porte le nouveau bilan à six morts et 18 blessés.