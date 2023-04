Invasion de l'Ukraine - Vidéo de décapitation: les responsables devront rendre des comptes, avertit Sunak

Rishi Sunak a qualifié la vidéo d'"épouvantable", a rapporté Downing Street dans un communiqué. Le Premier ministre a déclaré que "les responsables devaient rendre compte de leurs actes". Cette vidéo virale depuis mardi montre un individu russophone en uniforme décapiter au couteau une personne qui semble être un prisonnier de guerre ukrainien, images qui ont provoqué le choc et la colère en Ukraine et en Occident. Jeudi, le parquet russe a indiqué avoir entamé l'examen de cette vidéo "afin de déterminer l'authenticité de ce contenu et tirer les conclusions (judiciaires) qui s'imposent". Lors de leur entretien, Rishi Sunak et Volodymyr Zelensky ont discuté de la situation sur le champ de bataille. Le Premier ministre britannique a rendu hommage "aux efforts des forces ukrainiennes à Bakhmout". Ils ont également échangé sur "les efforts pour accélérer le soutien militaire à l'Ukraine" et évoqué un renforcement de "l'interopérabilité avec l'Otan, à court terme et à long terme". (Belga)