Le départ de Mini chez VDL Nedcar entraîne la fermeture d'une société sous-traitante

Cette situation a été provoquée par l'arrêt de la production de Mini's sur le site voisin de VDL Nedcar. IAC était chargée de produire les éléments intérieurs de modèles tels que la Mini Countryman et la Cabrio. La production de ces modèles a finalement été transférée vers des usines du groupe BMW, propriétaire de la marque Mini. VLD Nedcar emploie de son côté plus de 3.000 personnes dont 600 Belges. Il s'agit essentiellement de personnes originaires du Limbourg et ayant travaillé sur l'ancien site Ford de Genk. "Dans le pire scénario, 350 travailleurs sur 3.800 subsisteraient pour assembler des batteries, l'application d'une couche dure sur les disques de frein et peut-être quelques travaux pour les sociétés sœurs de VDL", souligne le syndicat ABVV Metaal. Selon Lydia Schreurs, directrice de l'usine IAC, la recherche d'un nouveau client par VDL Nedcar n'aura pas d'incidence sur la fermeture. "Avant qu'une nouvelle voiture puisse être fabriquée sur la ligne, il faudra encore attendre près de deux ans", a-t-elle déclaré. (Belga)