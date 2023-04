Le Forem dédouble sa semaine de promotion de l'emploi en Flandre

Dès lundi et jusqu'au vendredi 21 avril, le Forem proposera, dans le cadre de cette première 'werkweek', 26 activités en ligne et en présentiel à Mouscron, Tournai, La Louvière, Liège et Louvain-la-Neuve. Les candidats pourront suivre des webinaires, évaluer leur niveau en néerlandais, s'informer sur les formations en langues... Le Forem va également aider les demandeurs d'emploi intéressés à se préparer au jobday organisé le 20 avril par l'office flamand de l'emploi (VDAB). Actuellement, le Forem propose sur son site internet plus de 5.500 offres d'emploi liées à une opportunité d'emploi en Flandre. Selon les derniers chiffres de Statbel, 45.000 Wallons travaillent au nord du pays. La seconde 'werkweek' est programmée du 16 au 20 octobre. (Belga)