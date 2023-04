Le suspect d'un vol commis à Zaventem interpellé après une course-poursuite à Éghezée

Le cambriolage a eu lieu mardi soir dans une habitation située Bremberg à Zaventem. Celle-ci a été fouillée et l'auteur a notamment volé un véhicule. Grâce au système de reconnaissance automatique de plaques minéralogiques (ANPR), la police a pu localiser la voiture volée quelques heures plus tard sur la E411, à hauteur d'Éghezée. Après une course-poursuite au cours de laquelle le conducteur a enfreint à plusieurs reprises le code de la route, l'homme a été intercepté. Il n'était pas en possession d'un permis de conduire et conduisait sous l'influence de stupéfiants. Le suspect est un homme de 31 ans, domicilié à Saint-Josse-ten-Noode. Il a été placé sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction et inculpé de vol avec effraction ainsi que d'entrave méchante à la circulation. (Belga)