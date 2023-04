Les Belges à l'étranger - Galatasaray et Mertens plantent six buts à Kayserispor

Les Stambouliotes ont directement pris le match en main avec deux buts dans la première demi-heure de match, le premier était signé Icardi (18e, 1-0) et le deuxième Rashica (24e, 2-0). Juste avant le repos, Icardi s'offrait un doublé sur penalty pour permettre à Galatasaray de prendre le large (40e, 3-0). La première mi-temps virait à l'humiliation avec un triplé de l'attaquant argentin (45e+12, 4-0). Akturkoglu et Zaniolo marquaient les cinquième et sixième buts de la rencontre (59e, 5-0; 72e, 6-0). Dries Mertens était titulaire pour cette rencontre du côté de Galatasaray et a écopé d'un carton jaune assez tôt dans le match (35e). Le Diable Rouge a cédé sa place à Bafetimbi Gomis à la 65e minute. Aux Pays-Bas, l'Excelsior a décroché une timide victoire face au Go Ahead Eagles (2-1) lors de la 29e journée d'Eredivisie vendredi soir. Un succès décroché grâce aux buts de Driouech et Baas. Au classement, l'Excelsior sort de la zone rouge et prend provisoirement la 15e place alors que Go Ahead Eagles reste 12e. Siebe Horemans était titulaire en back droit côté Excelsior alors que Philippe Rommens l'était également dans l'entrejeu des G.A. Eagles. Les deux Belges ont disputé l'intégralité du match. Xander Blomme est quant à lui resté sur le banc des Eagles. (Belga)