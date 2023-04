LPGA Tour - Manon De Roey ne passe pas le cut au Lotte Championship

Après un premier tour en 81 coups, De Roey, 31 ans, n'est pas réussi à inverser la situation avec un deuxième tour en 74 coups avec deux birdies et quatre bogeys. L'Anversoise se classe à la 136e place, insuffsiant pour passer le cut. La Sud-Coréenne Sung Ju-jin et la Thaïlandaise Natthakritta Vongtaveelap se partagent la tête avec un total de 136 coups. Elles comptent un coup d'avance sur l'Anglaise Georgia Hall et la Suédoise Linnea Strom. (Belga)