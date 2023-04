Météo - Retour des nuages cette après-midi et ce week-end

La nuit de vendredi à samedi sera aussi nuageuse avec quelques pluies attendues dans les régions bordant l'Hexagone, mais aussi à la Côte. Le thermomètre pourrait tomber jusqu'à 4°C. Ce week-end devrait débuter sous le soleil, à part pour l'extrême sud-ouest du territoire, mais les nuages prendront le pas dans la journée du samedi, prévoit l'Institut royal météorologique de Belgique (IRM). Le vent demeurera modéré, sauf en Ardenne où les rafales pourraient atteindre jusqu'à 60 km/h. Durant la nuit de samedi à dimanche, la pluie pourrait être de la partie sur le centre et l'est du pays. Le ciel sera également très nuageux dimanche. De la pluie est prévue sur la moitié est du pays, le reste de la Belgique gardera les pieds au sec. La dernière journée de la semaine sera plus froide, avec des maxima compris entre 9 et 12°C. (Belga)