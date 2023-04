Météo - Un vendredi matin sous le soleil avant le retour des nuages

(Belga) Le soleil sera au rendez-vous sur la majeure partie de la Belgique vendredi matin. Le brouillard et les nuages bas installés en Ardenne se lèveront progressivement, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le ciel s'assombrira en cours de journée et des averses pourraient venir humidifier l'est et le nord du pays. En fin de journée, les nuages envahiront les régions proches de la France. Le thermomètre oscillera de 9°C en Ardenne à 13 ou 14°C en Flandre, sous un vent modéré.