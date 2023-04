Plus de 30.000 participants attendus à Anvers pour la course Baloise Antwerp 10 Miles

L'événement se découpe en trois courses différentes: une de 16 kilomètres (les 10 Miles), une de 6,8 kilomètres, et une dernière de 1,8 kilomètres, prévue pour les enfants et, pour la première fois cette année, gratuite pour les élèves des écoles anversoises. "Toutes distances confondues, nous accueillerons 37.000 participants", affirme Greg Broekmans, de l'organisateur d'événement sportif Golazo. "Les 10 Miles ont une base stable et restent le plus gros événement de course du pays." Le parcours de cette année reprend les étapes traditionnelles des éditions précédentes: départ du quartier Linkeroever, passage dans les tunnels Kennedy et Waasland et sur la Grand-Place d'Anvers, entre autres. Pour son édition 2023, la course passera également devant le Museum aan de Stroom, sur l'ancien port d'Anvers, pour la première fois. L'échevin anversois du Sport, Peter Wouters (N-VA), donnera le coup d'envoi de la course, à laquelle participera aussi le bourgmestre Bart de Wever (N-VA). "Les 10 Miles sont le point d'orgue de l'année de course à pied à Anvers", se félicite M. Wouters. "Ca tombe bien que nous ayons choisi la première période de soleil et de chaleur de l'année. Toute la ville attend cet événement avec impatience, notamment pour apporter son soutien aux abords du parcours." Le précédent record de participation date de 2014, année lors de laquelle 29.750 personnes se sont rassemblées pour l'événement. (Belga)