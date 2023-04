TC Liège - Au total, 261 années de prison requis contre les 37 prévenus du procès Pharmaceutica

La drogue, de la cocaïne, arrivait de Colombie et transitait par les ports d'Anvers ou de Rotterdam. Elle était ensuite transformée et conditionnée dans des laboratoires de Ferrières et Modave. Pas moins de 1,9 tonne de cocaïne a été saisie pour une valeur de 80 millions d'euros. L'organisation criminelle aurait potentiellement importé 15 tonnes de cocaïne. Le réquisitoire du parquet fédéral s'est finalement étalé sur trois jours. Des peines allant de 24 mois à 10 ans de prison ont été requises à l'encontre des différents prévenus qui n'ont pas joué un rôle central mais qui ont apporté leur aide, passagère ou importante, à l'organisation criminelle. Les peines demandées les plus conséquentes contre ces rouages secondaires sont de l'ordre de 8, 9 ou 10 ans de prison. Cinq peines de 15 ans de prison, assorties d'amendes allant de 50.000 à 80.000 euros, ont été requises contre les individus désignés comme étant les "preneurs de décisions". Il ne s'agit pas de dirigeants mais de rouages essentiels à l'organisation criminelle. Le parquet fédéral a en outre sollicité deux peines de 15 ans de prison et une peine de 20 ans de prison à l'encontre des trois dirigeants de l'organisation criminelle. Ces peines doivent aussi être assorties d'amendes de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Au total, le parquet fédéral a requis 261 années de prison contre l'ensemble des prévenus. Les plaidoiries des avocats de la défense débuteront le 24 avril. (Belga)