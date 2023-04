Tour de France Femmes - L'équipe AG Insurance-Soudal-Quick Step reçoit une invitation

Les 15 WorldTeams, dont l'équipe belge Fenix-Deceuninck, étaient automatiquement qualifiées pour la Grande Boucle féminine. L'organisation devait encore accorder cinq wildcards, et celles-ci sont allées aux équipes françaises Arkea, Cofidis et St Michel-Mavic-Auber93, à l'équipe norvégienne Coop-Hitec Products et à AG Insurance-Soudal-Quick Step. L'équipe allemande Ceratizit-WNT Pro Cycling et l'équipe britannique Lifeplus Wahoo, qui occupent les deux premières places du classement continental des équipes féminines, étaient déjà assurées de participer à l'épreuve. AG Insurance s'est associée l'année dernière à l'équipe Quick Step de Patrick Lefevere qui a été rejointe cet hiver par Soudal. L'équipe dirigée par les directeurs sportifs Servais Knaven et Jolien D'hoore a remporté le Tour de Valence féminin cette saison avec Justine Ghekiere. (Belga)