Tour de Sicile - Alexey Lutsenko s'adjuge la dernière étape en solitaire et remporte le classement général

Au classement général, le podium est identique: Lutsenko s'impose avec 44 secondes d'avance sur Meintjes, et 1:07 sur Albanese. Leader au départ de l'étape, le Néo-Zélandais Finn Fischer-Black (UAE Team Emirates) n'a pas résisté aux plus de 4.100 mètres de dénivelé accumulés notamment sur les pentes de l'Etna (17,6 km à 6,1%) et de Scorciavacca (10 km à 6,4%), et termine quatrième. Kobe Goossens (Intermarché-Circus-Wanty) finit sixième. Plusieurs groupes se sont extraits du peloton au cours de la journée, mais l'attaque décisive s'est dessinée à une trentaine de kilomètres du terme lorsqu'Alexey Lutsenko et le vainqueur sortant, l'Italien Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), ont rejoint le groupe de tête. Cinq kilomètres plus loin, le Kazakh a pris la poudre d'escampette et a parcouru la fin de l'étape en solitaire. Louis Meintjes s'est également détaché du groupe pour chasser le fuyard, mais il n'a jamais réussi à s'approcher à moins de quarante secondes. Dans un groupe de sept poursuivants, Albanese a réglé le sprint pour terminer à la troisième place de l'étape et du général. La victoire d'étape et le triomphe au général sont les premiers succès pour Alexey Lutsenko cette saison. Il décroche ainsi les 32e et 33e victoires de sa carrière et succède à Damiano Caruso au palmarès du Tour de Sicile. (Belga)