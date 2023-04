Une filiale de Studio 100 va produire la série animée "Stranger Things" pour Netflix

Stranger Things, une série américaine de science-fiction et horreur qui se passe dans les années 1980, a été diffusée pour la première fois en 2016. La série, qui tient en quatre saisons, a été conçue par les frères Matt et Ross Duffer et a déjà pu récolter plusieurs nominations aux Emmy Awards. Alors qu'une cinquième saison est en préparation, une série animée va suivre. Flying Bark Productions a déjà commencé à la produire, mais on ne sait pas encore exactement à quoi elle ressemblera ni quand elle sortira. Studio 100 est propriétaire du studio d'animation australien depuis 2008 et en a ouvert un deuxième à Los Angeles. Flying Bark Productions compte plus de 400 employés et s'occupe des séries animées de Studio 100, telles que Maya The Bee, Wicky The Viking et Heidi. Mais "en plus du travail pour nos propres personnages, nous travaillons désormais de plus en plus pour le compte de grandes plateformes internationales de streaming", note Hans Bourlon, CEO de Studio 100. "La qualité de nos productions parvient à convaincre de nombreux acteurs internationaux. À la fin de l'année dernière, Paramount s'est également associé à Flying Bark Productions pour un nouveau film basé sur le thème d'Avatar. La société mère Studio 100 en est "particulièrement fière", déclare le CEO. Studio 100 ne peut rien dire sur les coûts de la série. En revanche, la société révèle que Flying Bark Productions a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 32 millions d'euros l'année dernière. (Belga)