Une plainte pénale déposée contre Ursula von der Leyen dans l'affaire des SMS avec Pfizer

Il est reproché à l'Allemande de s'être substituée au gouvernement fédéral durant la pandémie de covid-19, en négociant un méga-contrat de vaccins par SMS avec le CEO de Pfizer, avant de supprimer ces échanges. La plainte vise les qualifications "d'usurpation de fonctions et de titre", de "destruction de documents publics" et de "prise illégale d'intérêts et corruption". Selon Le Vif, le plaignant serait le Hutois Frédéric Baldan, un lobbyiste professionnel accrédité par les institutions européennes. Il est spécialisé dans relations commerciales entre la Chine et l'Union européenne. C'est le juge d'instruction financier Frédéric Frenay qui est en charge du dossier. Le Vif rappelle que cette affaire de SMS avait fait l'objet de plaintes administratives contre la Commission auprès de l'ombudsman européen et auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. (Belga)