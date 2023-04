USA: un Coachella historique avec la chanteuse belge Angèle à l'affiche

Angèle se produira pour la première fois de sa carrière sur cette scène en plein désert californien, après avoir déjà assuré un show à San Francisco. L'interprète de 'Balance ton quoi' a entamé une tournée en Amérique du Nord, débutée à Vancouver. Le festival se déroulant sur deux weekends consécutifs, la chanteuse se produira une seconde fois à Coachella vendredi prochain. Parmi les autres francophones qui se présenteront sur la scène mythique installée à Indio, la star française de la pop Redcar (anciennement Christine and the Queens) qui y fera son retour après y avoir fait l'unanimité en 2019. Pour la première fois, aucune des têtes d'affiche de Coachella ne sera blanche. En effet, la star du reggaeton Bad Bunny, le célèbre groupe de K-pop Blackpink ou encore l'influent mais discret chanteur de R&B Frank Ocean feront figure de vedettes de l'édition 2023 de ce festival événement qui lance traditionnellement les festivités musicales de l'été. Frank Ocean devait initialement devenir le premier artiste queer tête d'affiche lors de l'édition 2020, mais les organisateurs l'avaient d'abord reportée puis finalement supprimée en raison de la pandémie de Covid-19. Le programme pourrait bien être aussi être le plus international jamais proposé, avec la chanteuse espagnole phénomène Rosalia, l'Islandaise Björk et le Nigérian Burna Boy invités comme l'a été la Belge Angèle. Coachella se tiendra de vendredi jusqu'à dimanche, puis du 21 au 23 avril. (Belga)