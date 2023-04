Angleterre: Aston Villa se rapproche, Tottenham se rate

En battant Newcastle (3-0), Aston Villa est venu se mêler à la course à l'Europe, alors que Tottenham a été battu chez lui par Bournemouth (2-3), samedi, lors de la 31e journée de Premier League.

. Aston Villa gagne le duel des serial winners

Avec leur cinquième victoire de suite, les Villans ont mis fin à la série de cinq victoires également de Newcastle, lors d'un match qui justifie leurs ambitions européennes.

Avec 50 points, Aston Villa est 6e à six longueurs seulement du top 4, qualificatif pour la Ligue des champions, et des Magpies, 3e avec un match en moins.

Arrivé après une défaite 4-0 à Newcastle, justement, alors que le club comptait deux victoires en 11 journées, Unai Emery a transformé la saison du club de Birmingham qui ont gagné 12 fois pour deux nuls et quatre défaites sous ses ordres. Seuls Manchester City et Arsenal ont mieux.

Sur les huit derniers matches, ils ont même pris 22 points sur 24 possibles.

Leur attaquant Ollie Watkins incarne la très grande forme du club.

Dès la 28e seconde de jeu, il avait faussé compagnie à la défense blanche et noire, mais sa tentative avait trouvé le poteau.

Dix minutes plus tard, il s'est élevé au-dessus de tout le monde pour une remise de la tête en retrait spectaculaire pour Jacob Ramsey qui a ouvert le score (1-0, 11e).

Ramsey est passé tout près du doublé en trouvant la transversale à la 15e minute, face à un Newcastle dépassé.

Si Alexander Isak et Miguel Almiron, coup sur coup, ont été tout près d'égaliser vers l'heure de jeu, c'est Watkins qui a trouvé le chemin des filets peu après, en pivot (2-0, 64e), avant de clore la marque (3-0, 83e), sur un service en retrait de Ramsey.

Avec ses 11 buts lors des 12 derniers matches de son équipe, Watkins frappe à la porte des Three Lions qui cherchent une doublure pour Harry Kane en sélection.

. Tottenham laisse filer des points

En tête après l'ouverture du score de Son Heung-min juste avant le quart d'heure de jeu, les Spurs se sont laissés remonter et dépasser par Bournemouth qui lutte pour le maintien.

Ils restent 5e à trois longueurs du top 4 en ayant joué un ou deux matches de plus que les équipes qui les précèdent.

Le but du Coréen, servi en retrait par Ivan Perisic avait récompensé un bon début de match des Londoniens.

Mais les Cherries sont rentrés progressivement dans le match et leur égalisation, par une balle piquée de Matias Vina (1-1, 34e), était tout à fait méritée.

La pause n'a pas suffi à relancer Tottenham et Dominic Solanke a tout aussi logiquement donné l'avantage (1-2, 51e) aux promus.

Les hommes de Cristian Stellini ont cru sauver un point qui aurait de toute façon été décevant par Arnaut Danjuma (2-2, 88e) mais ils se sont fait prendre en contre dans le temps additionnel sur un but de Dango Ouattara (2-3, 90+5) qui complique leur chasse à la C1.

. Chelsea toujours à la peine

Les matches se suivent et se ressemblent pour Chelsea, une nouvelle fois complètement dépassé, par Brighton, cette fois, même si le score de 2-1 traduit mal la différence de niveau entre les deux équipes.

Avec 26 tirs dont 10 cadrés pour les Seagulls, contre 8 et 2 pour les Blues, on mesure mieux à quel point le match a été pénible pour Frank Lampard et ses hommes.

Malgré l'ouverture du score de Conor Gallagher sur une frappe déviée (13e), ils n'ont jamais été dans le rythme.

Danny Wellbeck (42e) et une frappe sublime de Julio Enciso (69e) permettent aux joueurs de Roberto de Zerbi de reste en embuscade, 7e avec 49 points, alors que Chelsea est 11e avec 10 unités de moins.