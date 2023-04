ATP Monte-Carlo - Holger Rune rejoint Andrey Rublev en finale

Sinner expédiait le premier set en 31 minutes. Comme pour l'autre demi-finale, la pluie s'invitait sur le court Rainier III et provoquait une interruption du match, alors que Rune menait le deuxième set 3-0. Rune se portait à 5-2 avant de voir Sinner sauver deux balles de set pour revenir à 5-5. Mais le Danois s'offrait un nouveau break pour égaliser à une manche partout. Dans le troisième set, malgré trois balles de break pour Rune à 2-1 et deux autres à 4-3, la rencontre restait en équilibre. Sinner concédait finalement sa mise en jeu sur la première balle de match de Rune. Rune, 19 ans, disputera la sixième finale de sa carrière, sa première de la saison. Son palmarès comprend trois titres, tous conquis en 2022, dont le Masters 1.000 de Paris. Vainqueur à Montpellier, finaliste à Rotterdam et Miami et demi-finaliste à Indian Wells, Sinner, 21 ans, disputait sa cinquième demi-finale de la saison, sa troisième dans un Masters 1.000. Rune affrontera en finale le Russe Andrey Rublev, 6e mondial et tête de série N.5, vainqueur 5-7, 6-1, 6-3 due l'Américain Taylor Fritz (ATP 10/N.8). Rublev, battu par le Grec Stefanos Tsitsipas en finale en 2021, visera le 13e titre de sa carrière, le premier de la saison. Rune et Rublev sont à égalité une victoire partout dans leurs confrontations. (Belga)