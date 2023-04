Billie Jean King Cup - Wickmayer battue par Fernandez: "Elle a été super agressive et elle a très bien servi"

"J'avais l'impression qu'elle jouait vraiment très bien dès le début du match", a-t-elle confié après sa défaite. "Elle ne m'a pas laissé beaucoup de temps pour jouer mon jeu, elle a été super agressive, elle a pris la balle très tôt, et elle a surtout très bien servi. Je me suis ensuite tordu la cheville, en venant au filet, sur un contre-pied. J'ai eu mal tout de suite. Et j'ai surtout eu des soucis pour servir, pour vraiment pousser sur ma jambe et aller chercher la balle. Je ne dis pas du tout que j'aurais gagné ce match si je n'avais pas eu ce problème. Mais c'était embêtant. Il y avait des choses que je ne pouvais pas faire à 100%. On va tout faire pour récupérer, et on verra comment cela se passe." Malgré la défaite, l'Anversoise était avant tout heureuse de pouvoir de nouveau défendre les couleurs de la Belgique, pour la première fois depuis un duel face à l'Espagne en 2019. "Cette sélection est très spéciale pour moi, parce que cela fait exactement deux ans que j'ai accouché de ma fille. Cela fait plaisir d'être ici, et c'est surtout un honneur de jouer pour son pays. J'aurais aimé faire mieux aujourd'hui, et gagner ce match. Mais je dois être réaliste, et reconnaître que mon adversaire était meilleure." (Belga)