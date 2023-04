Bundesliga - Le Bayern et Dortmund ne parviennent pas à remporter leur match respectif

Le Bayern Munich recevait Hoffenheim et a marqué le 1er but par l'intermédiaire de Benjamin Pavard (17e) avant de se faire rejoindre en 2e mi-temps avec l'égalisation d'Andrej Kramaric (71e). Les Bavarois ont tenté 21 frappes sans réussir à prendre l'avantage. Le contexte était particulier pour le champion d'Allemagne et actuel leader: après la déroute face à Manchester City mardi en Ligue des Champions(3-0), Sadio Mané aurait eu une altercation avec son coéquipier Leroy Sané, et l'aurait giflé. Le club a écarté l'attaquant sénégalais avant ce match contre Hoffenheim et lui a infligé une amende. Le Borussia Dortmund se déplaçait à Stuttgart et s'est fait remonter deux fois au score dans un scénario fou. Les Borussen menaient 2-0 (Haller, 26e, Malen, 33e) jusqu'à la 78e minute et un but de Coulibaly, puis une égalisation de Vagnoman à la 84e. Dortmund a repris l'avantage dans le temps additionnel (Reyna, 90e+2) mais s'est encore fait rejoindre (Wamangituka, 90e+7) dans les tous derniers instants de la partie. C'est seulement la 3e fois cette saison que ni le Bayern ni Dortmund ne gagnent. Dortmund avait perdu contre Hoffenheim lors de la 6e journée (0-1). Les deux équipes ont aussi fait nul l'une contre l'autre lors de la 9e journée (2-2). Rien ne bouge au classement donc, avec le Bayern (59 points) en tête et le Borussia (57 points) qui reste à deux longueurs. (Belga)