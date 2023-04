Des défenseurs des animaux manifestent devant un abattoir à Olen

Les militants appellent à un abandon progressif de l'industrie du bétail et exigent "l'arrêt des subventions à l'engraissement des veaux" destinées aux éleveurs bovins. Bite Back a également contacté Delhaize et Carrefour pour qu'ils retirent la viande concernée de leurs rayons. "Les inspections sont un échec", affirment les activistes alors que les images dévoilées mardi dernier montrent des veaux recevant des coups de pieds, battus, tirés par la queue ou les oreilles, et manipulés à l'aide de stimulateurs électriques interdits. C'est l'organisation néerlandaise de défense des droits des animaux Ongehoord qui a filmé en caméra cachée le producteur de viande de veaux Vanlommel à Tielt-Winge ainsi que De Kempense Exportstal à Merksplas. L'ONG assure que les images présentent des violations à la législation sur le bien-être animal. L'entreprise Vanlommel indique que l'affaire fait l'objet d'une enquête interne. (Belga)