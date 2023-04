Jupiler Pro League - Ostende condamné à la relégation après sa lourde défaite à domicile contre Louvain

Après la correction infligée par Zulte Waregem à Eupen en début d'après-midi (1-5), Ostende pouvait encore croire en ses chances de maintien. Pour cela, les Côtiers devaient avant toute chose obtenir un résultat face à Louvain, à domicile. Mais la rencontre a rapidement tourné au désastre. Louvain, toujours en course pour une place en playoffs 2, a imposé son rythme et a ouvert la marque via une frappe croisée de Schrijvers depuis l'entrée de la surface, bien servi en retrait par Mendyl (0-1, 22e). Quelques instants avant le repos, Opoku a transformé un corner botté par Schrijvers et dévié par Pletinckx vers le deuxième poteau (0-2, 44e). Au retour des vestiaires, le KVO a tenté d'émerger mais ses espoirs ont été anéantis par un pénalty, lorsqu'Al Tamari a été déséquilibré dans la surface par Medley. Thorsteinsson a converti l'essai (0-3, 58e). L'Islandais a mené un contre en fin de rencontre pour enterrer définitivement Ostende, en trouvant Nsingi pour le quatrième but (0-4, 88e). Avec Seraing (19 points), Ostende (24 points) devient donc la deuxième équipe mathématiquement reléguée en D1B. Zulte Waregem (27 points), contre le Cercle de Bruges, et Eupen (28 points), au Club de Bruges, se disputeront le maintien lors de la dernière journée. Le Essevee devra impérativement gagner, en espérant qu'Eupen ne gagne pas à Bruges, pour se maintenir en première division. Avec 45 points, Louvain, 11e, peut encore espérer accrocher la 8e place qui appartient encore à Charleroi (47 points), si les résultats de leurs concurrents leur sourient. (Belga)