Les Belges à l'étranger - Naples accroché par le Hellas Vérone et Cyril Ngonge

En contre, Ngonge s'était présenté face à Alex Meret, le gardien napolitain, mais a tiré à côté. Avant cela, un but de Matteo Politano a été annulé pour hors-jeu (20e) et Victor Osimhen, de retour de blessure, a tiré sur la transversale (82e). Naples reste largement en tête du championnat avec 75 points, 14 de plus que son plus proche poursuivant, la Lazio, victorieuse 0-3 du Spezia vendredi. Le Hellas Vérone (23 points) est 18e et premier relégable, avec 3 points de retard sur le premier sauvé (Belga)